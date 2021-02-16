Появилось видео спецоперации ФСБ в Татарстане и Крыму

ФСБ опубликовала оперативное видео спецоперации, проведенной в Татарстане и Крыму по задержанию группы финансистов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

На кадрах видно, как бойцы спецназа задерживают подозреваемых и изымают у них предметы, важные для следствия.

Ранее 16 февраля спецслужбы сообщили, что при содействии Росфинмониторинга была пресечена деятельность преступной группы из граждан России, которые с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели, но на самом деле на нужды боевиков. Средства направлялись за границу.

Возбуждено уголовное дело за содействие террористической организации. В результате обыска у фигурантов дела спецслужбы изъяли телефоны, компьютеры и носители информации.