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В России задержали спонсоров международной террористической организации

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Фото: РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Новосибирской и Томской областях задержали двоих подозреваемых в финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС.

В отношении гражданина России и гражданина одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. По версии следствия, подозреваемые в прошлом году переводили деньги на банковские карты, которые использовались для нужд террористов. В отношении предполагаемых спонсоров международной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре ФСБ России предотвратила теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. В ведомстве заявили, что в квартире, которую снимал юноша, нашли материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».

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