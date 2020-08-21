Задержание спецназом ФСБ спонсоров террористов попало на видео

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В Нижнем Новгороде спецназ ФСБ задержал группу граждан Таджикистана, подозреваемых в финансировании террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Спецоперация попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Опер Слил».
Было установлено, что лидер задержанных разделял радикальные религиозные взгляды боевиков и неоднократно спонсировал их через электронные платежные системы. Получателями средств, по версии следствия, стали члены организаций, находящиеся на территории Афганистана. Мужчина заключен под стражу.
Возбужденно уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».