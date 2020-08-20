ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сорвали попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, для проведения операции СБУ задействовала представителей некой российской криминальной структуры.

Были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Центр общественных связей ФСБ России

Организацией захвата и насильственного вывоза заложника на Украину занимались Андрей Байдала (псевдонимом «Швед») и Игорь Мищенко. Байдала, как считает российское следствие, причастен к убийству первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Вместе с Мищенко он действовал под общим руководством начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя пятого управления этого подразделения Александра Поклада.

Как отметили в ФСБ, для создания алиби Шведу и его сообщнику спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия». Наемникам под руководством Байдалы и Мищенко заплатили 50 тысяч долларов в качестве аванса.

По данным ЦОС, в СБУ действует целый специальный отдел по работе с организованными преступными группировками, промышляющими на территории России.

200 тысяч долларов суммарно должны были получить наемники за похищение лидера ополчения Донбасса

Лидер народного ополчения Донбасса сумел сбежать от похитителей

Подробности сорванной операции СБУ рассказали в Следственном комитете России (СКР). По данным следствия, в июле 2020 года семеро участников преступной группы спланировали похищение мужчины с целью доставки его на территорию Украины.

Похитители сообщили потерпевшему, что заинтересованы в покупке его загородной недвижимости.

После встречи они поехали с мужчиной в Московскую область. В автомобиле его ударили электрошокером и хотели связать, но тот оказал активное сопротивление и смог сбежать.

После попытки похищения сотрудники ФСБ задержали трех причастных к преступлению мужчин. Затем удалось захватить еще четверых соучастников преступления. В настоящее время все они арестованы. СКР возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Покушение на похищение человека группой лиц»).

Задержание наемников СБУ спецназом попало на видео

ФСБ опубликовала видео задержания украинцев, пытавшихся похитить лидера ополченцев Донбасса. На кадрах видно, как мужчину в красной футболке прижали к земле несколько оперативников, застегивающих на его запястьях наручники.

После демонстрируется задержание его коллеги, тот не сопротивляется и просит сказать, что ему нужно сделать, обещая слушаться. Далее один из задержанных расписывается в протоколе задержания, в то время как его товарищ дает первые показания.

Жертвой похищения мог стать фигурант дела о крушении MH17

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах, целью операции СБУ мог быть фигурант дела о крушении малайзийского Boeing MH17.

Среди наиболее вероятных целей [похищения] были экс-начальник контрразведки МО ДНР [Сергей] Дубинский («Хмурый»), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай. Источник в силовых структурах

По данным источника, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский тоже интересен украинским спецслужбам, но он живет в Донецке. Как утверждает собеседник WarGonzo, сорванная ФСБ операция готовилась СБУ под кураторством советников из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Конечной целью операции была доставка в Гаагу людей, имеющих информацию о крушении малайзийского Boeing.

К сорванной операции СБУ оказалась причастна россиянка

По данным газеты «Фонтанка», к похищению лидера ополчения Донбасса оказалась причастна россиянка — 49-летняя Оксана Капкаева из Санкт-Петербурга. Капкаева — супруга члена Русского географического общества (РГО) Олега Капкаева, известного мотопутешественника, организатора многих экспедиций под эгидой Всероссийского общества охраны природы.

Сотрудники ФСБ задержали ее по подозрению в сотрудничестве со СБУ. На автомобиле Капкаевой Audi A6 черного цвета передвигалась по Москве группа предполагаемых похитителей лидера народного ополчения Донбасса. Машина оформлена на 88-летнего отца Оксаны Капкаевой, который проживает в Колпино, но пользуется автомобилем его дочь.

В официальном сообщении ФСБ среди задержанных семерых россиян действительно упоминается О.Д. Капкаева.

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