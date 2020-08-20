ФСБ помешала СБУ похитить лидера ополчения Донбасса и увезти на Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

Как рассказали в ФСБ России, похищение одного из лидеров ополчения Донбасса готовил сотрудник СБУ по фамилии Байдала, причастный к убийству главы ДНР Александра Захарченко. За 200 тысяч долларов он нанял группу бандитов из России. Они заманили потерпевшего в автомобиль и ударили электрошокером, но тот смог вырваться.

В настоящее время семеро похитителей задержаны и помещены под арест.

Накануне, 19 августа, сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали возможного участника батальона имени Номана Челебиджихана — украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ).