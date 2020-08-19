ФСБ задержала в Крыму украинского боевика

В Крыму сотрудники ФСБ задержали возможного участника батальона имени Номана Челебиджихана — украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом в среду, 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Установлено, что в 2016 году подозреваемый выехал на территорию Украины и вступил в батальон, где обучился обращению с огнестрельным оружием. В обязанности задержанного входили охрана расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при патрулировании пограничной зоны и проверка тех, кто проходил через пункт пропуска.

Вернувшись в Крым, боевик продолжил поддерживать контакты с другими членами батальона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Нацбатальон имени Номана Челебиджихана организовал бизнесмен Ленур Ислямов. В 2014 году он занимал должность вице-премьера правительства полуострова, а затем бежал на Украину. В 2019 году прокуратура Крыма заочно обвинила бизнесмена в создании вооруженного формирования у границ России.

Подразделение крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана появилось в 2016 году при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». В его ряды вступили участники блокады Крыма, устроенной активистами меджлиса в 2015 году.