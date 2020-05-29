В Крыму подали иск на миллиард рублей к организатору энергоблокады

Предприятие «Крымэнерго» подало в суд на создателя нацбатальона имени Номана Челебиджихана, бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова за организацию энергетической блокады полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

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В иск включены расходы на топливо, на эксплуатацию генераторов, которые были задействованы для обеспечения электроэнергией потребителей, другие потери и риски. Общая сумма ущерба оценена более чем в один миллиард рублей.

Пострадавшими по делу значатся девять юридических лиц.

После воссоединения Крыма с Россией Ислямов уехал на Украину, где создал крымскотатарский добровольческий батальон для блокирования Крыма со стороны Украины. В России его считают организатором подрыва ЛЭП, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным. Тогда на полуострове ввели режим ЧС и веерное отключение электричества. Велись ускоренные работы по строительству энергомоста через Керченский пролив. Последняя (четвертая) линия в мае 2016 года была запущена в присутствии президента России Владимира Путина

Ответственность за энергоблокаду официально на себя никто не взял. Однако известно, что доступ ремонтников к подорванным опорам ЛЭП был блокирован членами запрещенных в России организаций «Правый сектор» и Меджлис крымско-татарского народа.

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