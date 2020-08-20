В ФСБ рассказали о подготовке спецслужбами Украины серии убийств в России

Задержанные за попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса наемники Службы безопасности Украины (СБУ) планировали совершить в России серию убийств и похищений людей. Об этом в четверг, 20 августа, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России рассказали РИА Новости.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы готовили похищения и убийства, «привлекая к исполнению ту же группу». Ее организатором и координаторами являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они хорошо известны правоохранительным органам ДНР, как внештатные сотрудники СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ДНР Байдала фигурирует в нескольких уголовных делах, как организатор совершенных и предотвращенных в Донецке террористических актов, также его подозревают в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко 31 августа 2018 года.

Сообщается, что для выполнения своих целей украинцы сформировали две группы из членов российской преступной группы, которым заплатили 50 тысяч долларов качестве аванса. Общая сумма выплаты криминальных элементам, привлеченным к операции должная была составить 200 тысяч долларов.