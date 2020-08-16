ФСБ задержала готовивших нападение на силовиков подростков в Дагестане

В Дагестане задержаны участники вооруженной группы, планировавшей нападения на полицейских в республике. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии установили, что в группу входили пять человек в возрасте от 15 до 17 лет. Подростки, по данным ведомства, планировали серию вооруженных нападений на полицейских Махачкалы, Хасавюрта и Дербента.

У задержанных изъяли холодное оружие и камуфлированное обмундирование.

Ранее сообщалось, что в Кургане к двум годам колонии приговорили 17-летнего подростка, расстрелявшему из окна многоэтажного жилого дома машину ДПС. 8 февраля россиянин из окна заметил полицейскую машину, проезжавшую по улице Дзержинского, и выстрелил в нее из газового пистолета. В результате разбилось боковое стекло, осколок от которого ранил сотрудника ДПС.