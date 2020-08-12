Стали известны подробности задержания блогера Пыжа сотрудниками ФСБ

Сотрудники ФСБ провели жесткое задержание блогера Андрея Пыжа, заподозренного в незаконном доступе к гостайне. Об этом он рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марине Литвинович, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам правозащитницы, Пыжа задержали в Москве и увезли в изолятор временного содержания на Петровке. Там он просидел весь день, а затем 6 августа его отвезли в СИЗО «Лефортово», где он находится по настоящее время на карантине. Пыжу не дали возможности связаться с родственниками, поэтому они считали его пропавшим.

Блогеру предоставили бесплатного адвоката. Он утверждает, что обвинения по незаконному получению гостайны не связаны с опубликованными в его канале видеороликами, пишет Telegram-канал «Судебные кроссовки». По словам Литвинович, Пыж не отчаивается, ведет дневник, починил в камере вентилятор и ждет письма от своей девушки Елизаветы и друзей.

В пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили «Ленте.ру», что блогера арестовали до 5 октября. Ему предъявлено обвинение.

Ранее 12 августа сообщалось, что 6 августа Мещанский суд Москвы арестовал блогера в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 283.1 («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Максимальное наказание по ней предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Андрей Пыж записывает видео под ником МШ, сфера его интересов — заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. Недавно Пыж ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области и залезал в реактор Горьковской атомной котельной.

В 2016 году суд прекратил административное дело против Пыжа за самовольное проникновение на охраняемый объект — коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую. В 2019 году он залез на действующую радиолокационную станцию «Днепр-М» (является частью российской системы предупреждения о ракетном нападении).

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