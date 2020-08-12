Задержание блогера сотрудниками ФСБ связали с незаконным посещением АЭС

Сотрудники ФСБ задержали блогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа по подозрению в незаконном доступе к гостайне после посещения строящейся атомной электростанции (АЭС) в Ленинградской области. На связь двух этих событий обратило внимание петербургское «Агентство бизнес-новостей».

По данным СМИ, Пыж проник на режимный объект — Ленинградскую атомную электростанцию в городе Сосновый Бор, на которой в настоящее время продолжается строительство. Второй энергоблок планируют запустить в 2021 году, первый был запущен в 2018-м.

Блогер перестал выходить на связь 5 августа. Лишь 12 августа выяснилось, что его задержали сотрудники ФСБ в Москве и увезли в изолятор временного содержания на Петровке. Там он провел весь день, 6 августа его доставили в СИЗО «Лефортово». У него дома провели обыск.

В СИЗО с блогером встретилась член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Мещанский суд Москвы арестовал Пыжа по статье 283.1 («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

Пыж записывает видео под ником МШ, сфера его интересов — заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. У его канала Urbanturizm на YouTube 785 тысяч подписчиков.