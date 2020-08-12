Российского блогера арестовали за незаконный доступ к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа за незаконный доступ к сведениям, составляющим гостайну. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

О мере пресечения, избранной ему, сообщается на сайте суда. Решение было вынесено 6 августа. Из него следует, что Пыжа взяли под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 283.1 («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Максимальное наказание по ней предусматривает до восьми лет лишения свободы.

У блогера дома уже провели обыск. С чем связаны обвинения против него, пока неизвестно.

Он перестал выходить на связь с 5 августа, никто из друзей не мог до него дозвониться.

Расследованием уголовного дела Пыжа занимается ФСБ, отмечает Telegram-канал «Судебные кроссовки». По данным судебного департамента при Верховном суде России, по такой статье за последние семь лет осуждены семь человек.

Андрей записывает видео под ником МШ, сфера его интересов — это заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. Например, недавно Андрей ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области и залезал в реактор Горьковской атомной котельной.

В 2016 году суд прекратил административное дело против Пыжа за самовольное проникновение на охраняемый объект — коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую. В 2019 году он залез на действующую радиолокационную станцию Днепр-М («система предупреждения о ракетном нападении России»).

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