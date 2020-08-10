В деле подбросивших Голунову наркотики полицейских появилась гостайна

В материалах уголовного дела бывших полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков и задержании журналиста Ивана Голунова, появилась гостайна. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, следователь засекретил три тома и взял с защитника и потерпевшего подписку о неразглашении.

7 августа сообщалось о завершении расследования дела против пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их обвиняют в превышении полномочий. Адвокаты намерены вызвать в суд для дачи показаний главу МВД Владимира Колокольцева.

4 августа стало известно, что заказчика преступления против журналиста следствие не смогло установить. По мнению следствия, полицейские действовали сами с целью продвижения по службе и из корыстных побуждений.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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