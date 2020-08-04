Заказчика преступления против Ивана Голунова не нашли

Следствие не установило заказчика преступления против журналиста Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, в окончательном обвинении, предъявленном пятерым бывшим полицейским, не фигурирует заказчик, хотя версия о его участии в ходе расследования проверялась. Следователи пришли к выводу, что сотрудники УВД по ЗАО незаконно задержали журналиста с целью продвижения по службе и их корыстных побуждений.

Голунов не дает комментариев, пока не ознакомиться с обвинением в окончательной редакции. Ранее он связывал свое незаконное задержание с журналисткой деятельностью, в связи с чем намеревался добиться привлечения к уголовной ответственности не только полицейских, но и заказчика преступления.

В превышении полномочий в отношении журналиста обвиняют пятерых сотрудников УВД по ЗАО МОсквы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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