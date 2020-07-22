Бывший полицейский попросит Генпрокуратуру возобновить дело против Голунова

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец, проходящий по делу о полицейском произволе в отношении журналиста Ивана Голунова, готовит обращение в Генпрокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший полицейский намерен попросить надзорное ведомство поспособствовать возобновлению уголовного дела против Голунова. Ляховец считает, что уголовное преследование журналиста было прекращено незаконно и необоснованно. По его мнению, у полицейских имелись основания подозревать Голунова в распространении наркотиков.

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Ранее 22 июля сообщалось, что Мосгорсуд отменил решение о продлении срока ареста четверым фигурантам дела о подбросе наркотиков журналисту. Они остаются под стражей до 1 августа. Соответствующее ходатайство следователя будет возвращено в Басманный суд столицы для пересмотра.

2 июня Басманный суд продлил до 7 сентября срок ареста Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Роману Феофанову.

Следственный комитет заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Коновалов, давший признательные показания, был отправлен под домашний арест, остальные обвиняемые находятся в СИЗО.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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