Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским

Журналист издания Meduza Иван Голунов, которого ранее признали потерпевшим по делу о фальсификации доказательств полицейскими против него, подал гражданский иск на пять миллионов рублей к пятерым обвиняемым по его делу. Об этом в среду, 15 июля, сам Голунов сообщил «Интерфакс».

По мнению журналиста, работа полицейских (в настоящее время они уволены из МВД) не имела отношения к борьбе с наркотрафиком: они занимались ее «формальным исполнением». Голунов также отметил, что чувствует себя «обманутым налогоплательщиком» и хочет, чтобы полицейские вернули полученную зарплату за время службы в наркоконтроле государству.

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Тем не менее, как говорит журналист, такого механизма нет. Поэтому в случае удовлетворения иска он намерен направить деньги в благотворительный фонд, а сам размер суммы обусловлен рекомендациями его адвоката Сергея Бадамшина.

30 мая сообщалось, что оперативник московского СИЗО № 3 Владимир Матвеев оформил справку-меморандум о возможной причастности абонента с телефонным номером Ивана Голунова к распространению наркотиков. Впоследствии Матвеев был уволен со службы.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.