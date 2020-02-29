Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на показания полицейского.

Ляховец утверждает, что журналист причастен к хранению наркотиков.

«Я считаю, что Голунов, воспользовавшись общественным резонансом и антипатией общества к сотрудникам правоохранительных органов, оговорил меня и моих коллег с целью избежать привлечения его к уголовной ответственности по особо тяжкой статье. По моему мнению, Голунова реабилитировали ввиду недопущения планировавшихся акций массовых протестов накануне празднования Дня России и ежегодной прямой линии с президентом», — считает обвиняемый.

Ляховец заявил, что ни он, ни его подчиненные и коллеги не совершали преступления в отношении Голунова.

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В своих показаниях полицейский указывает, что 29 марта 2019 года поступила оперативная информация из СИЗО-3 Москвы в отношении неустановленного лица, которое использует телефон с абонентским номером 8910***. Было установлено, что он принадлежит Голунову. В Мосгорсуде были получены разрешения на прослушку этого абонента и обследование его квартиры.

В «Яндекс.Такси» полиции сообщили адрес проживания Голунова и информацию о его перемещениях. Оперативники Ляховца вели наблюдение за ним. 26 мая 2019 года журналист прилетел из Чехии в Москву.

«В связи с эти были основания полагать, что Голунов может везти с собой из Чехии партию наркотиков, однако ввиду малого количества времени решение о его задержании в аэропорту было отменено», — утверждает Ляховец.

По его словам, 6 июня 2019 года Голунова задержали, у него в рюкзаке были наркотики. Задержанный отказался дать образцы в виде смывов рук и срезов ногтей. Его повезли на медосвидетельствование в наркологическую больницу, где Голунов «устроил истерику, хватался руками за стулья и за перила лестницы, поэтому в отношении него была применена физическая сила».

26 февраля из СИЗО освободили оперативника Дениса Коновалова, который заявил, что подбросил наркотики журналисту по приказу начальника Ляховца.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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