Адвокат Голунова объяснил следы наркотиков в волосах журналиста

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин объяснил наличие следов наркотиков в волосах журналиста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, экспертиза, которая показала наличие наркотиков в волосах Голунова, является одним из эпизодов фальсификации дела против него. Он отметил, что запрещенные вещества обнаружены на внешней стороне волос, а не внутри.

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26 февраля сообщалось, что признавшегося в подбросе наркотиков Голунову бывшего полицейского Дениса Коновалова отпустили домой. Решение принято по ходатайству следователя, который счел возможным отпустить фигуранта из СИЗО под домашний арест.

Бывший полицейский заявил, что подбросил журналисту наркотики по указанию своего начальника — Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления. Коновалов в своих показаниях утверждает, что подложил сверток с запрещенным веществом в рюкзак Голунова во время задержания, а также подбросил кокаин в квартиру журналиста.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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