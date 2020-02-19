Бывший полицейский рассказал о приказе начальника подкинуть наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов рассказал о приказе начальника Игоря Ляховца подкинуть наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

По словам Коврижкина, его подзащитный полностью признал свою вину и дал показания на своего руководителя Ляховца, который является предполагаемым организатором преступления. Адвокат подчеркнул, что Ляховец не признает вину и опровергает эти обвинения.

30 января Басманный суд Москвы отправил в СИЗО всех бывших полицейских по делу Голунова. Суд арестовал до 29 марта пятерых фигурантов дела: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их подозревают в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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