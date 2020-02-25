Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. По его словам, он положил сверток с запрещенным веществом в рюкзак журналиста после его задержания. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Коновалов заявил, что получил указание начальника Игоря Ляховца подбросить наркотики Голунову в начале июня. 6 июня оперативники вели наблюдение за журналистом, а затем задержали его. Они надели Голунову наручники и повели его к машине, стоящей в 150 метрах. По словам Коновалова, он держал одной рукой журналиста, а другой открыл его рюкзак и подбросил туда заранее подготовленные наркотики. Позже в УВД по ЗАО их изъяли в присутствии понятых.

Коновалов утверждает, что тайно взял наркотики из другого уголовного дела. Он также заявил, что подбросил кокаин и в квартиру журналиста на Вешняковской улице. По словам полицейского, он положил сверток с наркотиком на шкаф в тот момент, когда понятые отвернулись. При этом во время обыска были изъяты электронные весы со следами N-метилэфедрона, неясным остается, как они туда попали.

Адвокат Александр Шабуров, защищающий интересы другого фигуранта дела Романа Феофанова, считает, что Коновалов себя оговаривает. По словам юриста, он смотрел видео с задержанием Голунова, и на нем видно, что Коновалов не подбрасывал наркотики. Адвокат Алексей Коврижкин, защищающий Ляховца, в свою очередь заявил, что на Коновалова оказывается психологическое и физическое давление.

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Голунов попал в разработку антинаркотического отдела полиции на основании справки-меморандума, поступившей якобы из СИЗО. В ней говорилось, что он якобы причастен к распространению наркотиков. Ляховец на основе этой бумаги завел дело оперативного учета на журналиста.

19 февраля Коновалов рассказал, что получил приказ подкинуть наркотики от начальника Игоря Ляховца.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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