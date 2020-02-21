Подбросившего Голунову наркотики полицейского решили отпустить

Следственный комитет попросил Басманный суд смягчить меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, подбросившему наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения заключенному под стражу Коновалу на домашний арест. Соответствующие материалы поступили в суд.

Бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Денис Коновалов признавался, что подбросил наркотики Голунову, но сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Из материалов дела следует, что Коновалов после случившегося остался без работы, но вынужден содержать семью, в которой есть ребенок-инвалид.

В январе по подозрению в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову, были задержаны пятеро полицейских, работавших в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, в том числе, бывший начальник отделения Ляховец.

Журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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