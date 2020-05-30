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Стали известны личности заявивших о причастности Голунова к сбыту наркотиков

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Иван Голунов
Иван Голунов
Фото: City News Moskva / Global Look Press

Оперативник московского СИЗО № 3 Владимир Матвеев оформил справку-меморандум о возможной причастности абонента с телефонным номером Ивана Голунова к распространению наркотиков, впоследствии этот силовик был уволен со службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza, которому стали известны личности заявивших на журналиста.

Матвеев в своей справке ссылался на информацию, якобы полученную от заключенного. Этот документ был передан руководителю отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу. Он в своих показаниях указал, что справка попала к нему 29 марта 2019 года. После чего полицейские приступили к оперативной разработке Голунова. После скандала с незаконным задержанием журналиста и снятия с него обвинений оперативника СИЗО Матвеева наказали за нарушение оперативной работы в части взаимодействия с источниками информации: его лишили премии, понизили в должности и перевели в другое СИЗО Москвы, откуда впоследствии уволили. Однако отец оперативника отрицает факт увольнения сына.

На очных ставках с арестованными полицейскими из УВД по ЗАО Матвеев заявил, что никакого заключенного, который ему якобы сообщил информацию о Голунове, вообще не было, а справку-меморандум он оформил по просьбе Ляховца. Между тем, источники сообщили изданию, что заключенного на самом деле спрятали, а его фамилию и имя засекретили.

Второе заявление на журналиста поступило из засекреченного подразделения полиции — Оперативно-поискового бюро Главного управления МВД по Москве, которое ведет негласные оперативно-розыскные мероприятия. Его оперативники Антонюк и Шарыгин сообщили в УВД по ЗАО о причастности абонента с телефонным номером Голунова к распространению наркотиков. Их также уволили со службы после снятия обвинений с журналиста. Кроме них, должности лишился руководитель Оперативно-поискового бюро полковник Юрий Иванович Галкин. Он сейчас работает в гостинице «Украина».

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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