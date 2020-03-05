Журналиста Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил ТАСС адвокат корреспондента Сергей Бадамшин.

По его словам, экспертиза будет проходить в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании Голунова.

Сам журналист рассказал агентству, что он проходил психологическую экспертизу в 2013 году — она не выявила никаких отклонений. Тогда на ее основании он получил паспорт моряка.

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Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.

29 февраля сообщалось, что бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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