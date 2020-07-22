Мосгорсуд отменил арест обвиняемым в незаконном задержании Голунова полицейским

Мосгорсуд отменил арест бывшим полицейским, обвиняемым в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова летом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отменено решение о продлении срока ареста фигурантам дела, они остаются под стражей до 1 августа, уточнила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. По ее словам, соответствующее ходатайство следователя будет возвращено в Басманный суд столицы для пересмотра.

2 июня Басманный суд продлил до 7 сентября срок ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу о подброшенных журналисту наркотиках. Речь шла о мере пресечения Ляховцу, Уметбаеву, Сергалиеву, Феофанову.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru