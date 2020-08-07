Главу МВД Колокольцева захотели вызвать в суд по делу Голунова

Адвокат полицейского, который участвовал в задержании журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, намерен ходатайствовать о вызове на допрос в суд главы МВД Владимира Колокольцева. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает ТАСС.

Защитник уточнил, что хочет узнать у министра внутренних дел причину прекращения дела Голунова. С точки зрения его подзащитного — бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, оснований для этого не было.

Адвокат также напомнил, что направлял ходатайство о допросе Колокольцева еще на стадии следствия, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что следствие по делу подбросивших Голунову наркотики полицейских завершено. В превышении полномочий в отношении журналиста обвиняют пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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