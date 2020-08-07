Завершено следствие по делу подбросивших Голунову наркотики полицейских

Завершено следствие по уголовному делу пятерых бывших полицейских, которые незаконно задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года и подбросили ему наркотики. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Алексей Губкин.

По его словам, Следственный комитет России (СКР) уведомил защиту фигурантов о завершении расследования.

При этом, следователи отказались допрашивать по делу главу МВД Владимира Колокольцева, уточнил адвокат РИА Новости.

4 августа сообщалось, что заказчика преступления следствие не установило. По мнению СКР, полицейские действовали сами с целью продвижения по службе и из корыстных побуждений.

В превышении полномочий в отношении журналиста обвиняют пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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