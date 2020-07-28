Расстрелявший машину ДПС российский подросток получил срок

В Кургане вынесен приговор 17-летнему подростку, расстрелявшему из окна многоэтажного жилого дома машину ДПС. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, вечером 8 февраля россиянин заметил полицейскую машину, проезжавшую по улице Дзержинского. Молодой человек высунулся из окна и произвел выстрел из газового пистолета. В результате разбилось боковое стекло, осколок от которого повредил лицо сотрудника ДПС, что, согласно материалам дела, повлекло легкий вред здоровью.

Подростка задержали и на время следствия поместили в СИЗО. Было возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ранее молодой человек уже имел судимость за имущественные преступления.

27 июля сообщалось, что в Самаре злоумышленник бросил гранату в полицейский наряд.