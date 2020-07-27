Россиянин бросил гранату в полицейских

В Самаре злоумышленник бросил гранату в полицейский наряд. Об этом сообщает Baza.

Стражи порядка выехали по вызову о семейном дебоше. Они прибыли по адресу, вошли в квартиру, из кухни в них полетело взрывное устройство. Полицейские успели укрыться, однако одного из них задело осколками. Преступника задержали.

В пресс-службе ГУ МВД региона рассказали агентству ТАСС, что полицейский пострадал незначительно.

Ранее 27 июля сообщалось, что житель Новошахтинска Ростовской области напал на полицейского, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски в магазине. Недовольный покупатель обматерил правоохранителя, «вышвырнул за порог магазина» и начал душить. В итоге нападавшего увозил наряд полиции.