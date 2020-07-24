Пытавшиеся выкрасть раненого мужчину россияне получили срок за драку с полицией

В Ингушетии вынесен приговор россиянам, устроившим драку с полицейскими на территории республиканской клинической больницы. Осужденным назначены различные наказания. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 июня 2019 года трое местных жителей попытались выкрасть с территории больницы доставленного с огнестрельным ранением мужчину, которого охраняли сотрудники правоохранительных органов. Похитители устроили драку с полицией и нанесли нескольким сотрудникам удары руками в различные части тела. Всех троих задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилие в отношении представителя власти»).

Одного из нападавших приговорили к двум годам колонии поселения, второй получил один год и три месяца колонии, третий — два года принудительных работ.

13 марта сообщалось, что двое полицейских пострадали во время перестрелки в Ингушетии. Инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района республики.

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