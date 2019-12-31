В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

В Магасе, Ингушетия, совершено вооруженное нападение на пост ДПС. Погибли два человека, среди них один полицейский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Кем является второй погибший, не уточняется.

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Двух нападавших уничтожили ответным огнем, третий ранен. По данным, которые приводит Telegram-канал «112», атака произошла следующим образом: машина врезалась в пост, после чего злоумышленники вышли и зарезали одного полицейского, затем ранили второго и были обстреляны третьим.

30 декабря сообщалось о перестрелке в Сунже, в результате которой погиб один человек. Конфликт произошел между представителями двух тейпов — Евлоевых и Полонкоевых — из-за спора о принадлежности башенного комплекса.

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