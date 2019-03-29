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Вооруженные люди совершили налет на мэрию Назрани

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Группа вооруженных людей ворвалась в мэрию Назрани (Ингушетия) и устроила там стрельбу из травматического оружия. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в пятницу, 29 марта.

ЧП произошло вечером 28 марта. В результате нападения три человека получили ранения, среди них сын мэра города Алихана Тумгоева, и его охранник. Как уточнил источник, ранения у пострадавших небольшие.

После стрельбы нападавшие скрылись.

Их сейчас разыскивают правоохранительные органы. Они выясняют причину нападения.

28 марта мэр Назрани Алихан Тумгоев якобы спровоцировал конфликт во время встречи лидеров протеста со сторонниками, сообщает местное издание «Регион online». Потасовка произошла рядом с центральной мечетью города.

В этот же день в Назрань были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов после стихийного автопробега, устроенного в ночь с 27 на 28 марта автомобилистами, уточняет «Кавказский узел». Водители ездили по улицам, сигналили и размахивали флагами Ингушетии. «Некоторые выкрикивали: "Аллаху акбар" в громкоговоритель. Было заметно усиление [полиции], в основном это экипажи ДПС», — рассказал изданию местный житель.

Перед этим, 27 марта, сотни людей на несколько часов заблокировали трассу «Кавказ» на въезде в Назрань. Стихийные акции протеста стали продолжением митинга в Магасе, состоявшегося 26 марта. Собравшиеся требовали отозвать с рассмотрения регионального парламента законопроект «О референдуме в Республике Ингушетия». Мероприятие продолжалось около суток и закончилось тем, что участники забросали сотрудников Росгвардии стульями и камнями. В беспорядках приняли участие несколько десятков активистов.

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