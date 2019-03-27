Участники митинга в Магасе напали на силовиков

Участники несанкционированного митинга в Магасе (Ингушетия) устроили провокацию и забросали сотрудников Росгвардии стульями и камнями, сообщает Telegram-канал «Силовики». Это произошло утром, 27 марта, на городской площади.

Канал подчеркивает, что в беспорядках принимали участие несколько десятков активистов. Информация о задержаниях пока не поступала.

В общей сложности митинг с требованием отозвать с рассмотрения регионального парламента законопроект «О референдуме в Республики Ингушетия» продолжался около суток. Он начался во вторник, 26 марта, с согласованной акции. Предполагалось, что мероприятие продлится до 18:00. Акцию протеста прекратили после того, как власти пообещали санкционировать новый митинг через пять дней. Об этом на своей странице в Faсebook сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.

После официального окончания митинга большая часть участников разошлась, однако некоторые из них на утро спровоцировали стычки с силовиками. В результате десять сотрудников полиции получили ранения, написал в Facebook глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов. Он уточнил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Законопроект, внесенный в республиканский парламент главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, предлагал упразднить обязательное вынесение на референдум вопросов об изменении статуса республики, ее разделения или объединения с другими субъектами, а также изменения ее границ и территории. В первом чтении этот документ приняли в конце февраля, его рассмотрение было запланировано на 28 марта.

Однако 20 марта Евкуров отозвал его из парламента, пояснив, что законопроект «вызвал неоднозначную реакцию в регионе». Он подчеркнул, что документ не вернут в парламент до тех пор пока с жителями не проведут разъяснительную работу.

В конце сентября 2018 года в Ингушетии прошел митинг против передачи территории республики Чечне. Власти не сообщали населению подробности договора, в результате чего в преддверии подписания документа начались акции протеста. 25 сентября несанкционированный митинг прошел у здания администрации в Сунже, а 26 сентября — у въезда в Магас. В итоге соглашение между регионами было заключено. Чечне передали часть Малгобекского района Ингушетии — горную и лесистую местность, а Ингушетии отошла равносильная территория Надтеречного района Чечни.

Спустя несколько месяцев Конституционный суд России подтвердил, что соглашение об установлении границ между Чечней и Ингушетией не противоречит основному закону страны.

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