На Кавказе два клана устроили смертельную перестрелку

В городе Сунжа (республика Ингушетия) представители двух кланов устроили перестрелку, один из участников погиб. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, между представителями двух тейпов — Евлоевых и Полонкоевых — произошел конфликт из-за принадлежности башенного комплекса, переросший в перестрелку. В результате несколько человек были ранены и госпитализированы, один из пострадавших погиб. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что в марте 2018 года недалеко от башенного комплекса по решению суда была снесена незаконная постройка Полонкоевых. Тогда жесткие действия приставов вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось , что на окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей. В результате один охранник был ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его в тот же день.

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