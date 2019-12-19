Новую причину перестрелки у ресторана связали с вором в законе Шакро Молодым

Вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) планировал рейдерский захват ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Об этом заявил прокурор на слушаниях в Мосгорсуде по делу высокопоставленных сотрудников СКР о взятках, пишет газета «Московский комсомолец».

Как следует из материалов дела, оглашенных прокурором, авторитет собирался вместо ресторана авторской кухни Жанны Ким открыть хинкальную. При этом решение о захвате заведения было принято не одним Шакро, а коллегиально с другими ворами в законе на встрече, прошедшей за два месяца до перестрелки у Elements.

Дизайнер Фатима Мисикова была наводчицей авторитетов: она должна была собрать и предоставить полную информацию об охране и «крыше» ресторана.

«Исполнение замысла было поручено лидеру Солнцевской ОПГ, криминальному авторитету Итальянцу (Кочуйкову Андрею), находящемуся в прямой зависимости от вора в законе Калашова», — заявил прокурор.

Прежде сообщалось, что между Мисиковой и хозяйкой заведения Жанной Ким произошел конфликт после того, как дизайнер обвинила рестораторшу в неоплате ее услуг по оформлению Elements.

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Кочуйков заявлял, что его подруга Мисикова пожаловалась на Ким и он поехал к ресторану урегулировать женский конфликт. Однако прокурор сообщил, что Итальянец использовал для рейдерского захвата частное охранное предприятие (ЧОП) «Заслон», в котором работали бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Одним из партнеров Кочуйкова и Шакро, по словам прокурора, был полковник полиции в отставке Евгений Суржиков, бывший руководитель подразделения в управлении собственной безопасности МВД. Суржиков отвечал у Шакро за похищение людей и поддерживал связь между криминалом и правоохранительными органами.

Как указал прокурор, еще пять правоохранителей сотрудничали с Калашовым, помогая крышевать подпольные казино и «черных риелторов».

Бойцы ЧОП во главе с Кочуйковым приехали 14 декабря 2015 года к Elements, где произошла перестрелка с группой поддержки Ким, которой руководил бывший офицер КГБ и адвокат Эдуард Буданцев. Тогда погибли два участника конфликта, еще семеро получили ранения.

После этого инцидента был арестован Шакро Молодой. Его вместе с подельниками, в числе которых был Кочуйков, признали виновным в вымогательстве у Ким восьми миллионов рублей. Калашов был осужден на 10 лет. Сейчас он отбывает наказание в колонии Краснодарского края.

В Мосгорсуде сейчас судят троих высокопоставленных офицеров СКР, которые, как считает следствие, получили взятку в один миллион евро за освобождение из СИЗО Кочуйкова, задержанного после перестрелки.

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