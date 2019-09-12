Дела главного вора России бесследно исчезли при ремонте отдела полиции

Четырнадцать томов уголовного дела лидера преступной России, вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, пропали при ремонте отдела полиции. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным агентства, речь в делах шла о хищениях в двух крупных казино — «Кристалл» и «Голден Палас». Как пишет издание, в начале августа в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве решили не восстанавливать пропавшие документы, так как по всем эпизодам истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, но представляющий интересы совладельца игорных заведений Карлена Азизбекяна Карен Нерсисян решил продолжить борьбу в Таганском суде столицы.

В суде признали, что дела о захвате казино бесследно исчезли и потребовали от сотрудников правоохранительных органов доложить о судьбе этих документов. К процессу подключилась и московская прокуратура, которая потребовала их восстановить.

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По данным «Росбалта», шумиха вокруг этих дел длится еще с 2015 года, когда следователи хотели возбудить дела о хищении в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Материалы затребовал замглавы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров и передал их для возбуждения дела в СУ СКР по ЦАО Москвы, которым руководил Алексей Крамаренко.

О делах было ничего не известно, пока Никандров и Крамаренко не были арестованы по делу о получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, они получили деньги от Шакро Молодого, который якобы добивался освобождения из-под стражи своего подельника Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Последний проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы, произошедшей 14 декабря 2015 года.

Когда судьбой документов заинтересовалась прокуратура, стало известно, что они ушли в СУ СКР по Таганскому району, где и исчезли. Представители следственного отдела утверждали, что дела переданы в районный отдел МВД, но их судьбу прояснить не могут. Выяснилось, что предоставить суду документы не получится «в связи с утратой их во время капитального ремонта здания отдела МВД по Таганскому району Москвы».

В марте 2018 года Захарий Калашов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

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