Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю

Лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы. Об этом в понедельник, 9 сентября, информированный источник сообщил агентству «Прайм Крайм».

По его словам, Калашов рассчитывает на освобождение, поскольку имеет большие связи в Краснодарском крае, где отбывает наказание.

По некоторым данным, он помог выйти из тюрьмы своим старым приближенным Мартину Бабакехяну и Александру Захарову, осужденным на 19 и 17 лет за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Они освободились условно-досрочно из колонии в Краснодарском крае раньше срока на шесть и пять лет соответственно.

В то же время Шакро отмечал, что Бабакехян и Захаров сделали для «воровского больше, чем некоторые воры».

В феврале сообщалось, что ИК-2, где оказался Калашов, давно считается главной зоной, откуда уголовным миром негласно координируется жизнь арестантов в других местах лишения свободы. Таким образом, при попадании туда у осужденного был шанс сохранить свое влияние в преступном мире России.

В марте 2018 года Захарий Калашов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

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