Главный вор России избежал отправки в колонии Заполярья

Лидер преступного мира России, 65-летний вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальных кругах, как Шакро Молодой, прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию №2 (ИК-2) в поселке Двубратский (Краснодарский Край). Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Как отмечается в сообщении, отправка Калашова в Краснодар — это исключение из правил, сделанное Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). «По статистике, более привычными местами содержания "высших уголовных иерархов" считаются приполярные территории и области вечной мерзлоты», — сообщает ИА.

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру» Вор в короне Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго

По данным «Прайм Крайм», ИК-2, где оказался Калашов, давно считается главной зоной, откуда уголовным миром негласно координируется жизнь арестантов в других местах лишения свободы. Таким образом, у осужденного есть шанс сохранить свое влияние в преступном мире России.

В марте 2018 года года Шакро Молодой был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!