Главному вору России припомнят хищения в крупнейших казино Москвы

Таганский суд Москвы обязал столичный главк Следственного комитета России (СКР) начать расследование о хищениях в двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден Палас». Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «Росбалт».

Главными фигурантами дела о хищении в казино были лидер преступного мира России, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) и неустановленные сотрудники правоохранительных органов. Во время расследования 14 томов с материалами дела загадочным образом исчезли у следователей, найти их не удалось до сих пор.

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С жалобой о возобновлении расследования «дела казино» в суд обратился адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы потерпевшего Карлена Азизбекяна — совладельца заведений «Кристалл» и «Голден Палас». Суд частично удовлетворил жалобу защитника, признал исчезновение томов уголовного дела и обязал следователей устранить грубейшие нарушения закона. Фактически это означает, что сотрудникам СКР придется восстановить пропавшие тома и начать расследование по собранным материалам.

13 августа сообщалось, что в Таганском суде Москвы начались слушания об исчезнувших материалах «дела казино».

12 октября 2016 года источник в правоохранительных органах рассказал, что из главного следственного управления столичного главка СКР исчезли материалы по делу о захвате Захарием Калашовым и его сообщниками столичных казино «Кристалл» и «Голден Палас».

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