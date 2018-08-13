История о хищении главным вором России двух столичных казино дошла до суда

В Таганском суде Москвы начались слушания об исчезнувших материалах дела о хищениях двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден Пэлас» — лидером преступного мира России, вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Об этом сообщает «Росбалт».

По данным издания, к хищениям, помимо Шакро, причастны «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Еще три года назад столичный главк Следственного комитета России (СКР) должен был возбудить по ним дело, в том числе об организации преступного сообщества. Однако его материалы бесследно исчезли.

«Судьбой материалов заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что из следственного отдела (СО) по ЦАО они ушли в СО СКР по Таганскому району, оттуда их "сбросили" в дежурную часть ОМВД по Таганскому району, где они, казалось, окончательно затерялись. В ОМВД об их судьбе толком ничего ответить не могли», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Погорел на беспределе Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х В следствие идут знатоки Что скрывалось за карьерными успехами арестованного генерала СКР

По версии следствия, к 1999 году казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» официально принадлежали фирме «Оптикал», список владельцев которой выглядел следующим образом: гражданин США Алекс Крейн (70 процентов), Карлен Азизбекян (10 процентов), Зураб Церетели (9,5 процента), Мусаелян (9,5 процента), Владимир Духнов (1 процент).

В какой-то момент помощник Крейна Леон Ланн сблизился с Шакро и в интересах его и других воров в законе объявил о своих притязаниях на 70 процентов «Оптикал». В январе 2000 года Духнов поехал на встречу, имея при себе оригиналы акций Крейна, Церетели и Мусаеляна, и исчез; его судьба неизвестна до сих пор.

Месяц спустя сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в казино «Кристалл» и вытеснили оттуда сотрудников службы безопасности, после чего их место заняли криминальные элементы. Несмотря на это, контрольный пакет акций «Оптикал» продолжал оставаться у Алекса Крейна и Азизбекяна, которые решили вести борьбу за казино.

В июне 2000 года Крейн получил приглашение на встречу от Шакро — она должна была состояться в отеле «Шератон Мэтэхи Пэлас» в Тбилиси (Грузия); там бизнесмена вначале похитили, а затем убили. Одновременно с этим Генпрокуратура обвинила Азизбекяна по пяти статьям УК РФ, после чего он вынужден был покинуть Россию.

Как отмечает «Росбалт», по итогам расследования этих инцидентов в столичном главке СКР пришли к выводу, что в 2000 году Калашов, Ланн и еще ряд лиц «захватили контроль за деятельностью» казино «Кристалл» и «Голден Пэлас», нейтрализовав разными способами владельцев этих заведений. Одним из способов такой нейтрализации стало уголовное преследование Азизбекяна, начатое по материалам РУБОП Москвы, из-за которого он 13 лет назад вынужден был уехать из страны.

В результате дело в отношении Азизбекяна было закрыто по всем инкриминируемым эпизодам, а материалы в отношении Шакро и помогавших ему силовиков выделены в отдельное производство. Но к тому времени в столичный главк СКР пришел Денис Никандров (в настоящее время его судят по делу о взяточничестве), и дальнейшего хода «дело казино» так и не получило.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!