В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря. Как сообщают в Следственном комитете России, злоумышленник стрелял по троим охранникам «Транснефти» из охотничьего ружья с нарезным стволом. По данным СМИ, речь идет о карабине «Сайга». Мужчины были вынуждены отстреливаться из служебного оружия. Нападавший смог сделать только пять выстрелов.

В результате перестрелки один из охранников был ранен. Его доставили в больницу, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его в тот же день. Им оказался 60-летний мужчина, который также работает охранником в предприятии «Водопад». Мужчину задержали на двое суток и предъявили ему обвинения по статьям о «приготовлении к преступлению» и «покушении на убийство двух и более лиц».

В сентябре в Раменском районе Московской области сотрудники компании «Транснефть – Верхняя Волга» нашли нелегальные врезки в магистральный нефтепровод — из него сливали дизельное и авиационное топливо. В крышевании хищений нефти из подмосковного трубопровода заподозрили возглавлявшего преступное сообщество Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан.

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