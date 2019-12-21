Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы
Загитова попробовала себя в парном катании
Германия назвала санкции США вмешательством во внутренние дела
Козак счел сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»
Китай показал взлет клона истребителя СССР с клона авианосца СССР
В России прояснили достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа
Трамп прислал письмо о налаживании диалога с Россией
Новости партнеров

В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

Перейти в «Мою Ленту»

На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря. Как сообщают в Следственном комитете России, злоумышленник стрелял по троим охранникам «Транснефти» из охотничьего ружья с нарезным стволом. По данным СМИ, речь идет о карабине «Сайга». Мужчины были вынуждены отстреливаться из служебного оружия. Нападавший смог сделать только пять выстрелов.

В результате перестрелки один из охранников был ранен. Его доставили в больницу, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его в тот же день. Им оказался 60-летний мужчина, который также работает охранником в предприятии «Водопад». Мужчину задержали на двое суток и предъявили ему обвинения по статьям о «приготовлении к преступлению» и «покушении на убийство двух и более лиц».

В сентябре в Раменском районе Московской области сотрудники компании «Транснефть – Верхняя Волга» нашли нелегальные врезки в магистральный нефтепровод — из него сливали дизельное и авиационное топливо. В крышевании хищений нефти из подмосковного трубопровода заподозрили возглавлявшего преступное сообщество Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге
В перестрелке в центре Москвы убит человек
Новую причину перестрелки у ресторана связали с вором в законе Шакро Молодым
Участников фермерской перестрелки поймали на границе России и Украины
Другие материалы рубрики
Силовые структуры01:2720 декабря

Вечер чекиста

Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?
16:10Сегодня

Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков

13:54Сегодня

Зарубивших россиянок топором полицейских поймали спустя 17 лет

13:54Сегодня

Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении

Силовые структуры00:0319 декабря

«Не такой он человек, чтобы убивать бесплатно»

Как прокурор попросила главного киллера России об убийстве. А он выполнил заказ, но не взял денег
06:11Сегодня

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

01:39Сегодня

Восстановлена хронология атаки на Лубянке

20:0020 декабря

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Силовые структуры00:0216 декабря
Илья Симония

Непрощенный

Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
18:5220 декабря

Раскрыты подробности последних дней жизни лубянского стрелка

18:4820 декабря

Появилась новая версия атаки на Лубянке

18:3620 декабря

Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Россия
Орнитолог предсказал рост популяции птиц в Москве из-за теплой зимы
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Пьяный россиянин забил до смерти младенца из-за плача
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
В РПЦ предостерегли верующих россиян от кредитов
Все материалы
Мир
Европейские партнеры России потребуют разъяснить санкции по «Северному потоку-2»
Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
В Германии отказались отвечать на санкции против «Северного потока-2»
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Советник президента Польши назвал американцев болванами
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Все материалы
Бывший СССР
Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Украина опубликовала протокол трехсторонней встречи по газу
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
В офисе у Порошенко прошли обыски
Все материалы
Экономика
Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Минфин США уточнил детали санкций против российских газопроводов
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Трамп одобрил бюджет с санкциями против российских газопроводов
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Все материалы
Силовые структуры
Две несовершеннолетние россиянки признались в жестоком убийстве сверстницы
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
В центре Москвы поймали группу молодых людей с газовыми пистолетами
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стали известны подробности личности одного из пострадавших в стрельбе на Лубянке
Вечер чекиста
Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?
Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Китай показал взлет клона истребителя СССР с клона авианосца СССР
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Украинский бронеавтомобиль «Новатор» рекордно быстро разогнался
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Перетяжеленная российская «Федерация» оказалась недостаточно многоразовой
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Обезгорбленного «Князя Владимира» сняли сверху
Все материалы
Спорт
Загитова попробовала себя в парном катании
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки
«Лисы» в городе
Битва «Сити» с «Лестером» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Боксер отказался от борьбы и разъярил зрителей
Пощады не будет
Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн пытался склонить к сексу 16-летнюю модель
Долго гнать велосипед
Китайский пенсионер стал звездой, снимая гигантские кладбища байков
Создатели «Ходячих мертвецов» заплатят 8,6 миллиона долларов за смерть каскадера
Монстр провалов
 
Автора «Гарри Поттера» раскритиковали за слова о существовании пола
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Актриса-комик попала в центр скандала за фразу «Счастливого Рождества»
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахова раскритиковали за перепевку новогодней песни
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
В сети возмутились разрушениями в крупнейшей инфекционной больнице России
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
Россиянам дали советы о цвете новогодних нарядов
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Малышева вышла в эфир в платье со своим портретом
Все материалы
Ценности
Обруганную Ким Кардашьян оправдали за темную кожу на обложке журнала
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Тучную невесту высмеяли за разъехавшееся на свадьбе платье
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Популярная плюс-сайз модель попозировала для мужа голой
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Ким Кардашьян надела платье с глубоким декольте и попала на обложку журнала
Все материалы
Путешествия
Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Смотрящий порно на борту самолета пассажир вызвал споры в сети
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Федор Конюхов собрался в одиночку пересечь два океана
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Миллионер решил найти 10 желающих разделить с ним жизнь в «раю»
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Мужчина бросился на четырехметрового питона и спас ребенка
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Муж Елизаветы II попал в больницу
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Раскрыт секрет умеренной трапезы в праздники
Все материалы
Vario Perfect 1200: дворец на колёсах за 100 миллионов
Видео: что такое «моторхоум» миллиардер-класса
Видео: тест кроссовера Chery Tiggo 4
Китайский кроссовер, который не стыдно взять вместо Креты
Автомобили совсем без крыши: спидстеры
Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года
В России Mercedes-Benz G-Class сбросили с вертолета и сняли на видео
Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России
Все материалы
Дом
Россиянин испугался слежки и сжег чужой дом
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Нашествие голубей превратило жизнь пенсионерки в ад
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
В США продали церковь
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы