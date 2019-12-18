Участников фермерской перестрелки поймали на границе России и Украины

Российские пограничники задержали трех человек, находящихся в международном розыске по обвинению в убийстве в ходе перестрелки в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
Обвиняемых поймали 16 декабря при попытке пересечь государственную границу России с Украиной в населенном пункте Ровеньки Белгородской области.
В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. Розыск еще одного участника перестрелки продолжается.
35-летних Заури и Георгия Дакишвили, а также 55-летнего Мераби Маргошвили заметили в кафе, их задержали вызванные туда полицейские. Двое из разыскиваемых сдались сразу же, один попытался оказать сопротивление, сообщает РЕН ТВ.
Перестрелка между двумя семьями местных фермеров произошла вечером 22 октября в районе хутора Чернозубов Орловского района Ростовской области. Причиной конфликта стал участок для выпаса скота, который семьи пытаются поделить через суд с 2010 года. В перестрелке участвовали 14 человек, из них пятеро погибли, еще двое пострадали.
По уголовному делу об убийстве сразу после конфликта были задержаны трое жителей Ростовской области.