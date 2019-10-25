Задержан еще один участник смертельной перестрелки российских фермеров

Грозненские полицейские задержали еще одного участника перестрелки фермеров в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Чечни.

Им оказался мужчина 1974 года рождения, находившийся в федеральном розыске. После допроса его передали ростовской полиции.

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Перестрелка между двумя семьями местных фермеров произошла вечером 22 октября в районе хутора Чернозубов Орловского района Ростовской области. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал участок для выпаса скота, который семьи пытаются поделить через суд с 2010 года.

В результате перестрелки погибли пять человек, еще двое пострадали. Один из них пошел на поправку, состояние другого стабильно тяжелое.

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