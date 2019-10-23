Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

РЕН ТВ
Появилось видео с места стрельбы на хуторе Чернозубов в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Ролик был снят, предположительно, во время следственных мероприятий. На это указывают развернутые световые башни.
Инцидент произошел вечером 22 октября. Две семьи местных фермеров устроили перестрелку из-за участка для выпаса скота. Погибли пять человек, еще двое попали в реанимацию.
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