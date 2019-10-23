Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

РЕН ТВ

Появилось видео с места стрельбы на хуторе Чернозубов в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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Ролик был снят, предположительно, во время следственных мероприятий. На это указывают развернутые световые башни.

Инцидент произошел вечером 22 октября. Две семьи местных фермеров устроили перестрелку из-за участка для выпаса скота. Погибли пять человек, еще двое попали в реанимацию.

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