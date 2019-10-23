Двух человек задержали после смертельной перестрелки российских фермеров

Полиция задержала двоих человек после конфликта со стрельбой между фермерами в Ростовской области. Об этом в среду, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, еще четыре человека разыскиваются.

Со своей стороны, в пресс-службе МВД по Ростовской области «Интерфаксу» подтвердили задержание одного 39-летнего участника перестрелки по подозрению в убийстве.

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Вечером 22 октября в районе хутора Чернозубов Орловского района произошла перестрелка между двумя семьями местных фермеров. По предварительным данным, причиной стал участок для выпаса скота, которые семьи с 2010 года пытались поделить через суд, но процесс затянулся, и фермеры решили разобраться друг с другом самостоятельно.

Участие в перестрелке приняли около 14 местных жителей, все мужчины. В результате погибли пять человек, еще двое получили ранения и сейчас находятся в реанимации.

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