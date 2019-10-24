Стало известно о состоянии пострадавших при перестрелке российских фермеров

Один из пострадавших в перестрелке фермеров в Ростовской области пошел на поправку, второй остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказал представитель больницы, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что оба пациента находятся в реанимации. Одного из них, чье состояние средней степени тяжести, планируется перевести в обычное отделение.

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Вечером 22 октября в районе хутора Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка между двумя семьями местных фермеров. По предварительным данным, причиной конфликта стал участок для выпаса скота, который семьи пытаются поделить через суд с 2010 года. Процесс затянулся, и фермеры решили разобраться сами.

В перестрелке участвовали 14 мужчин, погибли пять человек, пострадали двое. Впоследствии задержали двух человек, еще четверо разыскиваются.

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