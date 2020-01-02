ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщается на портале Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

Нападение произошло 31 декабря. Злоумышленники подъехали к посту на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Сообщалось, что нападавших было трое: двоих ликвидировали, третий был ранен. Их личности установлены.

В результате нападения погиб старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев, работавший в полиции с 2005 года.

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