Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, один из нападавших — житель Карабулака по фамилии Мизиев. Он является родственником 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на посту ДПС в селе Яндаре.

Второй нападавший по имени Ахмед Имагожев был ранен. На данный момент он находится в больнице.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря. Злоумышленники подъехали к посту на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Сообщалось, что нападавших было трое: двоих ликвидировали, третий был ранен.

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