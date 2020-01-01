Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на пост ДПС в Ингушетии

Состояние полицейских, пострадавших в результате нападения на пост ДПС в Магасе (Ингушетия), оценивается как средней тяжести. Как стало известно РИА Новости, опасности для их жизни нет.

В экстренных службах республики сообщили, что раненый участник нападения находится в тяжелом состоянии.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря. Злоумышленники подъехали к посту на автомобиле и открыли огонь из автоматов. Сообщалось, что нападавших было трое: двоих ликвидировали, третий был ранен. Их личности установлены.

В результате нападения погиб старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев, работавший в полиции с 2005 года. Эту информацию подтвердили сотрудники правоохранительных органов.

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