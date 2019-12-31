Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Полиция подтвердила гибель своего сотрудника в результате нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Погибшим оказался старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. В полиции он работал с 2005 года. С 2011 года служил в ГИБДД. «За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей. Руководство и личный состав МВД России выразили соболезнования родным и близким Кокорхоева, а также обещали им оказать всю необходимую помощь.

В то же время источник «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в больнице скончался второй сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. По предварительной информации, один из нападавших — житель Карабулака по фамилии Мизиев. Второй нападавший по имени Ахмед Имагожев был ранен.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря. Злоумышленники подъехали к посту на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Сообщалось, что нападавших было трое: двоих ликвидировали, третий был ранен.

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