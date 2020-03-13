Двое полицейских пострадали во время перестрелки в российском селе

Двое полицейских пострадали во время перестрелки в селе в Ингушетии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района республики. Между представителями двух тейпов возник конфликт, переросший в перестрелку, в результате которой погиб один человек. Двое участковых получили ранения.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, причиной перестрелки мог стать давний спор.

В конце декабря 2019-го в столице Ингушетии Магасе было совершено вооруженное нападение на пост ДПС. В результате погибли два человека, среди них один полицейский.

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